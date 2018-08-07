الرئاسة: الكرة الآن في ملعب قطر

07 أغسطس 2018 - 09:03 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الكرة الآن في ملعب قطر لإنهاء المقاطعة مع الدول الأربع، مؤكدًا أنه على الدوحة الاستجابة لقائمة مطالب من الدول الأربع لإعادة العلاقات، وعلى الجانب الآخر اتخاذ القرار المناسب.

وفيما يخص الأزمة السعودية الكندية، أكد "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء: "أي تدخل في شؤون المنطقة العربية أمر مرفوض تمًامًا".

وأشار إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر شملت التباحث حول الملف الليبي، والتقارب الإثيوبي الإريتري الذي حدث مؤخرًا، كما تم التباحث حول ملف الأمن في البحر الأحمر، مشددًا على أن الشراكة بين مصر والإمارات استراتيجية وممتدة من عهد الشيخ زايد.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بأن أمن الخليج من أمن مصر، مضيفًا أن الإمارات لها الكثير من الاستثمارات في مصر في مختلف المجالات.