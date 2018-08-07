هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

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عقوبات

هيثم الحريري

احمد العوضى

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب بعد تصريحات النائب هيثم الحريري لفضائيات محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين".

وطالب النواب بضرورة تطبيق لائحة المجلس على الحريرى وعدم التهاون معه "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".

وقال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "الدولة المصرية تمر بظروف عصيبة الآن يجب على الجميع تقديرها وعدم محاولة هدم كيان الدولة المصرية".

وأضاف العوضي لـ "المصريون": "النائب هيثم الحريري خالف القسم الذي قسمه داخل مجلس النواب من خلال حديثه لبعض القنوات الخارجية المحسوبة علي جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة "إرهابية"".

ووصف، تصرف النائب بأنه "تصرف غير مسئول ويسيء لمجلس النواب والدولة المصرية أيضًا".

وأوضح العوضي أن "الحريري يتم التحقيق معه داخل لجنة القيم بالبرلمان وستطبق عليه لائحة مجلس النواب على حسب الأفعال التي ارتكبها وتعد مخالفة للائحة المجلس والتي تتراوح ما بين الحرمان من الجلسات أو إسقاط العضوية من المجلس".

واستبعد العوضيـ عقد جلسة خاصة للمجلس لتطبيق اللائحة الخاصة بالمجلس على الحريري، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها خلال دور الانعقاد الرابع في أكتوبر القادم.

وأشار العوضي إلى أنه "يجب على الحريري وكتلة 25 -30 مراعاة الظروف الأمنية والسياسية العصيبة التي تمر بها مصر وعدم الإدلاء بأي تصريحات لقنوات محسوبة على جهات تريد هدم الدولة المصرية". 


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