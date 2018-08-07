» "أزمة عنيفة" تضرب ليفربول في افتتاح الـ"بريميرليج"

07 أغسطس 2018 - 01:31 ص

اعترف المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الاثنين، بعدم جاهزية بعض أفراد خط دفاعه لمباراة وست هام يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.



وقال كلوب لصحيفة "ليفربول إيكو": "سنعاني على المستوى الدفاعي في ظل إصابة ماتيب وكلافان وعدم جاهزية لوفرين من الناحية البدنية (...) مشاركة لوفرين أمام تورينو ستكون صعبة لأنه سيشارك في التدريبات الثلاثاء".

وأضاف كلوب :"فيرجيل فان ديك وجو غوميز جاهزان فقط للمشاركة أمام وست هام لذلك نبحث عن حلول سحرية قبل مباراة يوم الأحد المقبل".



وشهدت آخر مباراة ودية لـ"الريدز" تسجيلهم 5 أهداف أمام نابولي الإيطالي ، خطف خلالها النجم المصري محمد صلاح الأضواء، قبل أيام من انطلاقة بطولتي الدوري في إنجلترا وإيطاليا.



وسجل اللاعب الدولي في منتخب "الفراعنة" هدف فريقه الثالث بطريقة رائعة، حيث أرسل الكرة إلى أقصى الزاوية اليمنى العليا، ليكتفي أوريستيس كارنيزيس حارس نابولي بمشاهدة الكرة.



وافتتح المخضرم جيمس ميلنر التسجيل لليفربول في الدقيقة 4 ليتبعه جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 9.



ومع الشوط الثاني عزز ليفربول تقدمه بأهداف صلاح في الدقيقة 58 ودانيل ستوريدج في الدقيقة 73 وألبرتو مورينو في الدقيقة 77.

