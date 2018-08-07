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"المسلماني": هذا البلد العربي به كارثة اقتصادية كبرى

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بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار
بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن «لبنان بها كارثة اقتصادية، لا علم اقتصاد أو سياسة، وهناك صفر للأداء الاقتصادي في تلك البلد عبر الحكومات والنخب المختلفة»، مشيرًا إلى أن «تلك البلد الصغير، وعدد سكانه مثل محافظة المنوفية، عليه ديون حوالي 100 مليار دولار، التي تقارب ديون أندونيسيا العملاقة».
وأوضح "المسلماني"، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «البطالة تتزايد لـ40 % في لبنان، والاقتصاد لا يعمل، إذا كيف تعيش الجمهورية، فهي تعيش بالدين والسلف، والاقتصاد اللبناني ليس قويًا، والدولار عملة أساسية، و70 % من الموازنة لسداد الديون».
وأضاف "المسلماني" أن «كثير من مثقفي لبنان في حالة فزع نتيجة الأداء الاقتصادي المؤسف للحكومات المتعاقبة، ورئيس لبنان ميشال عون أكد أن شبه الإفلاس يهدد لبنان، والدليل على ضعف اقتصاد لبنان هي تكون جبال القمامة في بيروت وخارجها، وحاليًا مجلس النواب اللبناني يبحث بأي طريقة عن موارد للدولة، منها فكرة زراعة مخدر الحشيش لجني مليارات الدولارات، وكيف ستضمن الدولة زراعة المخدر لأغراض طبية؟»


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