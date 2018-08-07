المسلماني: ترامب توقع حدوث حرب عالمية ثالثة

07 أغسطس 2018 - 12:03 ص

قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن «الجبل الأسود عندما أنهار الاتحاد اليوغسلافي، انضمت لصربيا، وبعدها انفصلت، وانضمت للناتو، وتخطط للانضمام للاتحاد الأوروبي في 2025، ورئيس الدولة خبير اقتصادي كبير، وعدد سكان الجمهورية مثل مدينة المنصورة».



وأضاف في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن «الجبل الأسود تقع على البحر الأدرياتيكي، ويقابلها الناحية الأخرى دولة إيطاليا، وطول شواطئ جمهورية الجبل الأسود حوالي 200 كيلو، ويوجد منتجع سياحي كبير شهير ملك عائلة ساويرس المصرية، إلا أن الجبل الأسود بدأ يعاني مشاكل أمنية، فعصابات الكوكاكين القادمة من أمريكا الجنوبية تنزل منها إلى البلقان ثم أوروبا، وعصابات المافيا بقت موجودة بقوة، وأن ذلك من الممكن أن يعرقل دخول جمهورية الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي».

