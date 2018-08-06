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في السعودية..

غموض بشأن وفاة مطرب شعبي شهير

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ماجد الماجد
ماجد الماجد

المصريون ـ متابعات

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أحدث خبر وفاة الفنان السعودي ماجد الماجد، حالة من الجدل وسط المجتمع السعودي، إثر تعرضه لطلق ناري.
وتوفى المطرب الشعبي السعودي مساء أمس الأحد، متأثراً بجراحه إثر طلقة نارية استقرت في رأسه أدخل على أثرها إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى غدًا الثلاثاء.
تواصل الجهات السعودية التحقيق في القضية لمعرفة ملابسات الحادث، وكيفية وقوعه، وإذا ما كان الحادث بفعل طلق ناري عن طريق الخطأ أو متعمدًا.
كان ابن عم الفنان ماجد الماجد قد صرح لـ “سيدتي نت”، “أن ابن عمه بالفعل تعرض لطلق ناري بالخطأ، وأنه لا يستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن، إلى أن تكتمل كافة التحقيقات من قبل الجهات المختصة ومعرفة الأسباب والدوافع،مؤكدًا أن الفقيد سيوارى الثرى غداً الثلاثاء”.
يُذكر أن الفنان الراحل ماجد الماجد بدأ مشواره الفني مع الأغنية الشعبية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وطرح 14 ألبوماً، منها “يقوى الهجر”، “اذكريني”، “يا هاجري”، “الطوفان”.

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