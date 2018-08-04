"الجبلاية" تلبى أول طلب لمدرب الفراعنة

04 أغسطس 2018 - 02:42 م

طالب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خافيير أجيرى، اتحاد الكرة "الجبلاية" بضم محلل أداء أجنبي لجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس بقيادة المهندس هاني أبو ريدة.

وكان أجيرى اتفق مع اتحاد الكرة على ضم 2 مساعدين أجانب لجهازه فى منصب المدرب العام ومخطط الأحمال، قبل أن يخطر اتحاد الكرة بضم محلل أداء أجنبى فى فترات المعسكرات فقط.

وفى المقابل، وافق اتحاد الكرة على طلب أجيرى على أن يتحمل الخواجة راتبه من إجمالي المبلغ المتفق عليه وهو 120 ألف دولار شهريًا.

يذكر أن اتحاد الكرة سيضم مدربين مصريين اثنين للجهاز الأول فى منصب المدرب المساعد والآخر فى منصب مدرب حراس الفراعنة.