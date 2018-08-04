"برلماني" يلمح لمد فترة حكم الرئيس السيسي

04 أغسطس 2018 - 01:50 م

ألمح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى استمرار الرئيس عبد الفتح السيسي لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء الـ4 سنوات الأخيرة حتى يتسنى له تكملة مشواره الذي بدأه من أصلاح.

وأضاف "هيكل"، في لقاء مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم، أن مدة 4 سنوات للفترة الرئاسية الواحدة قليلة للغاية لإنجاز أية مشروعات، متابعًا: "خاصة أن مصر لديها موروث وهو أن الرئيس اللي بيجي بيشيل اللي عمله من قبله، فيجب إعطائه فرصه لإبراز مجهوداته".

وأشار إلى ضرورة توفير فرصة ومدة زمنية لرئيس الجمهورية حتى يظهر عمله ويشعر به المواطنون، موضحًا: "هذا رأيي الشخصي غير الملزم لأحد، ولكن المدتين يجب أن يبقوا بهذا العدد، ففي فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان عدد المدد مفتوحًا وهو أمر غير جيد ونتائجه في النهاية غير جيدة".

وعن مجلس النواب، قال إنه يتعرض لظلم إعلامي في بعض الأحيان، مشيرًا إلى ظهور عدد من الشائعات حول البرلمان في الفترة الأخيرة، مثل فرضه ضرائب على الموتى والمواريث والسفر لروسيا على نفقة الدولة، فضلًا عن شائعات أخرى.

وأوضح أنه عندما يعرض أي نائب في البرلمان لفكرة ما ملفتة للنظر، تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، على أن البرلمان يناقش هذا الأمر، رغم أنه لم يدخل في جدول أعمال أي من اللجان، وتكون كأن لم تكن.