أول رد فعل من البابا بشأن مقتل الأنبا "أبيفانيوس"

04 أغسطس 2018 - 01:37 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صورة لقرار من البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، بتجريد راهبين من دير أبو مقار بوادى النطرون، وهما الراهب يعقوب المقاري، والراهب أشعياء المقارى الذى ارتكب عدة مخالفات تعارض قوانين الرهبنة.

والي نص القرار:-

«قررت لجنة الرهبنة والأديرة تجريد كل من:

1. الراهب القس يعقوب المقاري، ورجوعه لاسمه العلماني شنودة وهبة عطا الله.

2.الراهب أشعياء المقاري، ورجوعه لاسمه العلماني وائل سعد تاواضروس.

وذلك لمخالفتهما قرارات لجنة الرهبنة.

يذكر أنه قد قتل الأنبا أبيفانيوس منذ أيام, بجوار قلايته بدير أبو مقار، ولم يستدل على القاتل حتى الآن.