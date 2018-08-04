480 ألف جنيه لتنفيذ خط مياه لقرية بطران بالمنيا

04 أغسطس 2018 - 01:00 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن وصول المياه لقرية بطران التابعة للوحدة المحلية لقرية طمبدي بمركز مغاغة عن طريق التغذية من محطة المياه المرشحة بقرية الصعايدة بطاقة 800 لتر/ثانية، حيث يتم تغذية القرية بخط مياه رئيس قطر 6 بوصة من شبكة مياه مدينة العدوة.

وأوضح دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجري تنفيذ خط تغذية آخر بطول 1 كيلو متر لتغذية القرية من شبكة مياه مدينة مغاغة بقطر 6 بوصة لرفع ضغط الشبكة خاصة في فترات الذروة، وكذلك تم توفير مبلغ 480 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة (الخطة الموحدة عن العام المالي 2017- 2018) لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن جميع محطات الشركة بكل من مركزى العدوة ومغاغة تعمل بكامل طاقتها دون توقف.