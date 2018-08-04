قرار هام من النيابة ضد المتهم بتعذيب "طفلة الساحل"

04 أغسطس 2018 - 06:14 ص

روت الطفلة شيماء شديد - 9 سنوات - تفاصيل تعذيبها على يد رب أسرة كانت تعمل لديه ، وذلك بعد أن تمكنت من الهرب إثر تعرضها لاعتداء قوي .



وقالت الطفلة أثناء الإدلاء بأقوالها أمام النيابة إنها تعرضت للتعذيب على مدار عام كامل على يد تلك الأسرة حيث أنها تعمل معهم في فيلتهم بالحي السادس بالعبور ، وجاءت معهم إلى الساحل لخدمتهم أثناء قضاء إجازة الصيف ، لكن رب الأسرة انهال عليها ضربًا لأنها أكلت قطعة من الحلوى دون أن تحصل على إذن منه .



وقررت النيابة التحفظ على المتهم بالاعتداء على الطفلة ، كما قررت إيداعها بإحدى دور الرعاية "حسب الوطن".

