مفاجأة سارة لجميع موظفي الدولة

04 أغسطس 2018 - 05:33 ص

كشف الإعلامي أسامة كمال - مقدم برنامج "مساء DMC" - عن وجود قرار إداري في درج الحكومة بتقليل ساعات العمل لجميع موظفي الدولة .



وقال "كمال" إن لجنة مكونة من عدة خبراء درست الأمر وخرجت بعدة مقترحات ، الأول أن يتم تقسيم العمل في المصالح الحكومية بنظام الشيفتات ، والثاني أن ينتهي العمل في المصالح الحكومية في الثانية مساءً مع إلغاء إجازة السبت ، والثالث أن يتم تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين كل وردية 3 أيام وتكون ساعات العمل 10 ساعات من 8 صباحًا لـ 6 مساءً".



وأضاف: "الاقتراح الرابع هو الذي قد يعجب الموظفين ، أن يتم زيادة ساعات العمل لمدة ساعة بحيث تنتهي المصالح في الرابعة عصرًا ، على أن تكون أيام العمل الأسبوعية 4 فقط مع 3 أيام إجازة ".



وأشار إلى أن المقترح الأخير هو الأقرب للتطبيق.



