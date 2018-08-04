أول تعليق من إثيوبيا على تصريحات رئيس الوزراء المثيرة

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علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، على التصريحات المثيرة التي ألقاها رئيس الوزراء آبي أحمد، ضد الإمارات.
وقال "ألم" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن "العلاقات بين البلدين قوية، وأفضل من أي وقت مضى".
وأضاف أن "الكلمة التي ألقاها آبي أحمد في منتدى بدر للجالية الإسلامية الإثيوبية في الولايات المتحدة، ونُسب له قول: (الإسلام ضاع منكم)، في معرض حديثه مع محمد بن زايد آل نهيان، استخدمتها بعض وسائل الإعلام خارج السياق".
ولم تنف وكالة الأنباء الإثيوبية أن آبي أحمد قال تلك الجملة، إلا أنها استدركت بالقول إن العبارة تلك تعبر عن حال المنطقة بالكامل، وليس الإمارات فقط.
وفي سياق متصل، ذكر "ألم" أن "زيارة آبي أحمد إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة ومثمرة، وركزت في المقام الأول على جلب الدعم للمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي".

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