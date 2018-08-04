التفاصيل الكاملة لتعذيب طفلة الساحل الشمالي

اتخذ المجلس القومي للطفولة والأمومة الإجراءات القانونية حيال واقعة تعذيب طفلة بإحدى قرى الساحل الشمالي بعد تداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغا رقم 140623، من خلال صفحة أطفال مفقودة بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وعلى وجهها آثار ضرب مبرح كانت متواجدة في إحدى قرى الساحل الشمالي، لافتة إلى أنه بالتقصي والمتابعة تبين أن الطفلة تعمل خادمة لدى أسرة قامت بتعذيبها.
وأشارت إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رقم 491 جنح مارينا لسنة 2018، للعرض على النياية العامة التي تباشر التحقيقات.
وقالت إنه تم التنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالمحافظة التي بها الواقعة لتوجيه محام من وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم اللازم للطفلة.