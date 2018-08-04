رشا نبيل تكشف الأسباب الحقيقة لغيابها عن "مصر النهارده"

كشف الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهارده» على قناة «مصر الأولى»، عن أن سبب غيابها عن البرنامج هو حصولها على إجازة قصيرة.



وردت «رشا» في تصريحات صحفية على الشائعات التي ترددت عن استبعادها من البرنامج: «إشاعة لكن يبدو أن نفيها لن يكون إلا بقطعي لإجازتي السنوية».

وردت «رشا» في تصريحات صحفية على الشائعات التي ترددت عن استبعادها من البرنامج: «إشاعة لكن يبدو أن نفيها لن يكون إلا بقطعي لإجازتي السنوية».