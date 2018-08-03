مصرع ربة منزل فى تصادم مع دراجة بخارية

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المنيا

وفيات سيدة

لقيت سيدة وسائق دراجة بخارية مصرعهما، وأصيب أخر، في حادث سير بالطريق الزراعي مصر-أسوان، أمام قرية الكفور بمركز مطاي، في شمال المنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد إيهاب طه مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بتلقيه إشارة من الدكتور أشرف يعقوب مدير إدارة مطاي الصحية، بوقوع حادث سير علي طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية الكفور، ووقوع وفيات ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور سيدة تدعي "علا م ح" 45 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية الكفور الطريق، اصطدمت بها دراجة بخارية، وأسفر الحادث عن وفاتها، كما توفي قائد الدراجة ويدعي "محمد م ا" 23 عامًا، مقيم بعزبة منصور، وأصيب "عزت ص ا" 22 عامًا، مقيم بعزبة منصور، وتم تحويله لمستشفي الجامعة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق

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