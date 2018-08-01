"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم، ان ماتردد حول تأخر تسلم الكتب الدراسية، وتأخر بدء العام الدراسي الجديد عار تماما عن الصحة، مشيرا الى ان الدراسة تبدأ في موعدها 1 سبتمبر.

وقال "خيري"، في تصريحات صحفية:" الدراسة لـ كي جي 1، وكي جي 2، والصف الأول الابتدائي سوف تبدأ في موعدها 1 سبتمبر المقبل، أما الصف الثاني الابتدائي وحتى الثانوية العامة تبدأ في 22 سبتمبر.

وأوضح متحدث التعليم ان هناك جدول زمني لتوزيع الكتب الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثانوية العامة، بينما الكتب الخاصة بالثلاث صفوف الأولي للنظام التعليم الجديد انتهت بالفعل.


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