الفيديو الذي قضى على مستقبل العميد محمد سمير

01 أغسطس 2018 - 10:24 م

ظهر العميد محمد سمير، المتحدث السابق باسم القوات المسلحة في مقطع فيديو بينما كان يلقي محاضرة، اعتبرها البعض السبب في القضاء علي مستقبله الإعلامي والسياسي.

والمحاضرة التي كان يلقيها سمير في أكاديمية "الداعية المعاصر"، التي يديرها الدكتور علي جمعة المفتي السابق، كان يدير فيها حوارًا مفتوحًا مع المشاركين فيها، الأمر الذي فسره معلقون على أنه يقدم نفسه في أوساط الإسلاميين بطريقة مثيرة لانزعاج السلطة الحالية.

وكان سمير نشر مقالاً بموقع "فيتو" تحت عنوان "النموذج الفاشل" يشكو فيه من التضييق الذي يمارس على الفضاء الإعلامي في مصر.

وشكا المتحدث العسكري السابق من إسناد المناصب الإعلامية إلى أهل "الثقة" على حساب أهل الكفاءة، الأمر الذي يفسر من وجهة نظره أسباب فشله وانعدام ثقة المصريين فيه.