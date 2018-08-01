«سلطان» يكشف تفاصيل تورط ضباط يوليو في عمليات إرهابية

01 أغسطس 2018 - 09:17 م

كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون" عن تفاصيل تورط ضباط حركة 23 يوليو التي أطاحت بالحكم الملكي في مصر في عمليات الاغتيال السياسي لخصومها والتخطيط الدائم لتلك العمليات.

وقال سلطان في مقال له بعنوان "هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!"، "إنه على الرغم من الانقسام السياسي حول تصنيف أحداث يوليو وتسميتها بالثورة أو الانقلاب حتى الآن، إلا أن هناك أبعادا أخرى مهمة في تاريخ تلك التجربة، من المفيد دراستها، أو إطلاع الأجيال الجديدة على وقائعها؛ لكي تكتمل الصورة وتقربنا أكثر إلى فهم طبيعة ما حدث".

وأوضح أن الرئيس السابق جمال عبد الناصر "اعترف بارتكابه هو وآخرين لأعمال "إرهابية" عديدة في كتابه المبكر "فلسفة الثورة"، وكان من أخطر تلك العمليات "الإرهابية" هي المحاولة التي قام بها الضابط جمال عبد الناصر لاغتيال اللواء حسين سري عمر، الذي كان مرشحا لمنصب وزير الحربية في 8 يناير 1952".

وأشار إلى أن هناك واقعة أخرى رواها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في كتابه "قصة الثورة كاملة"، والتي قال فيها "إنهم حاولوا اغتيال مصطفى النحاس عام 1945 إلا أنهم محاولتهم باءت بالفشل، كما أكد السادات أنه ألقى القبض عليه بعد تورطه في اغتيال أمين عثمان وزير المالية عام 1946".

وأكد "سلطان" أن "استخدام الاغتيالات السياسية "الإرهابية" كانت فكرة حاضرة في مخططات هذه المجموعة من ضباط الجيش الشبان وقتها، ويحكي عبد اللطيف البغدادي في مذكراته أنهم قبل الانقلاب بأسبوع تقريبا وضعوا خطة لاغتيال العديد من القيادات السياسية والحزبية في البلد، وبدأوا حصر الأسماء التي سيتم استهدافها بالاغتيال، غير أنهم تراجعوا عن الفكرة بعد أن وجدوا أن العدد كبير".

كما كشف عن "تغلغل فكرة الاغتيال إلى أن طرحها بعض الضباط في سياق التصفيات الداخلية بينهم، فيحكي خالد محيي الدين أنه إبان أزمة فبراير بين عبد الناصر ومحمد نجيب فى فبراير 1954 اقترح جمال سالم أن نقوم باغتيال الرئيس محمد نجيب، لكننا رفضنا الفكرة".

"كما حكى محيي الدين في كتابه "والآن أتكلم" اعترافات عبد الناصر بتدبير عدة انفجارات في القاهرة بهدف تخويف المواطنين ودفعهم للخوف من مطالب عودة الديمقراطية ولجعلهم يبحثون عن الأمن أولا"، بحسب ما ذكره "سلطان" في مقاله.