إنشاء مراكز شبابية وملاعب جديدة بـ12 قرية بالمنيا

01 أغسطس 2018 - 08:20 م

قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن وزارة الإنتاج الحربي تسلمت مواقع إنشاء مبانٍ وملاعب بـ12 قرية، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بتوفير مراكز للشباب في كافة القرى المحرومة من خدماتها.

ولفت "عكاشة"، إلى أن المراكز الشبابية والملاعب سيتم إنشاؤها في قري دير سمالوط ـ أبو عابد ـ نزلة إسطال ـ بوجه ـ دير جبل الطير ـ نزلة العمودين ـ كفر صالحين ـ كفر عبد الخالق ـ الشيخ تمي ـ المودة ـ الشيخ عباده ـ جلال الشرقية، وسيبدأ تنفيذ الأعمال بها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.