وفد كنسي يهنئ مدير أمن المنيا الجديد

01 أغسطس 2018 - 08:15 م

قام وفد كنسي من دير الأنبا صموئيل، بزيارة لديوان المديرية لتقديم التهنئة إلى اللواء مجدى عامر، مدير الأمن؛ لتوليه المنصب الجديد، وخلال الزيارة رحب اللواء مدير الأمن بالضيوف، وحال تواجد الوفد قدموا الشكر للواء مدير الأمن وقيادات المديرية للجهد الأمنى المبذول وخاصة خلال الفترة الحالية، منتمين دوام الأمن وحفظ رجاله.

ووجه اللواء مدير الأمن، الشكر للوفد الكنسي، قائلًا إننا نسعى جاهدين لحفظ الأمن في شتى ربوع المحافظة، وإنها رسالة عظيمة نؤديها متمنين من الله عز وجل دوام الأمن والأمان لمصر وشعبها.