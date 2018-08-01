تأجيل إعادة محاكمة 44 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا

01 أغسطس 2018 - 07:44 م

قررت اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 44 متهمًا فى أحداث حرق وحدة مرور مركز ملوى ليوم 4 أغسطس الجارى لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية التى تعود لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ومتهم فيها 44 شخصًا تعاد إجراءات محاكمتهم بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا وتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفاها محاموهم خلال جلسات المحاكمة من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وحكومية.

قررت اليوم، الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 44 متهمًا فى أحداث حرق وحدة مرور مركز ملوى ليوم 4 أغسطس الجارى لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية التى تعود لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ومتهم فيها 44 شخصًا تعاد إجراءات محاكمتهم بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا وتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم نفاها محاموهم خلال جلسات المحاكمة من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وحكومية.