» قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الجديد

01 أغسطس 2018 - 07:43 م

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وضع شرط جزائي في عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، والتي تعادل قيمه راتب شهر واحد فقط.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن العقد سيتضمن شرطا جزائيا قيمته 120 ألف دولار، يتحملها المدرب في حالة رغبته في الرحيل، أو اتحاد الكرة في حالة رغبته في فسخ العقد.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن اليوم تعيين خافيير أجيري مدربا لمنتخب مصر، لمدة 4 سنوات، مقابل راتب يقدر بـ120 ألف دولار.