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حجز النطق بالحكم على 22 متهمًا في اقتحام محكمة ملوي

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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متهمين

المحكمة العسكرية

احدث عنف

محكمة ملوى

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، الأربعاء، حجز النطق بحق 22 متهمًا فى حرق محكمة ملوى إلى جلسة 7 أغسطس الجارى.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم فى حرق واقتحام المحكمة المتهم فيها 22 متهمًا كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم والبعض سلم نفسه طواعية لجهات التحقيق.

وقد أدانتهم النيابة العامة بتهم من بينها تخريب منشآت قضائية وعامة والتحريض على التظاهر والانتماء لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

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