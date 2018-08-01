  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
زرع قرنية

«قرنية» متوفى قصر العيني تعيد تجارة الأعضاء إلى الواجهة

الإعلامي خيري رمضان

«السيسي» يبعد «خيري رمضان» عن ماسبيرو

الفنان محمد شرف في سرير المرض

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

وزارة الخارجية

نداء أخير من «الخارجية» للمصريين الهاربين في روسيا

الضحية

سرقة قرنية ضحية«قصر العيني».. جريمة أم حق قانوني؟

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

حمدي عبدالرحمن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة

اجيري

أول تصريح لـ«أجيري» فور تعاقده على تدريب المنتخب

كهربا

كواليس جلسة «جروس» مع «كهربا»

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمحلة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

حريق داخل شقة سكنية فى المرج

#

حريق هائل داخل شقة سكنية فى الوراق

#

حريق هائل داخل شقة سكنية في الهرم

#

حريق هائل داخل شقة سكنية بالجيزة

الحماية المدنية

النيابة العامة

محضر

شقة سكنية

مركز المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب مساء اليوم، الأربعاء، في شقة سكنية، بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة، دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة، يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية ملك "ش . ف" بقرية دمرو التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق، وتم محاصرة النيران من الاتجاهات قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين من الفحص اشتعال النيران نتيجة تسريب في أسطوانة غاز.

تحرّر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه ومعرفة أسباب اشتعال النيران وتحديد حجم الخسائر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وتشيلسي
» «الإعدام».. عقوبة قاتل طلبة تمريض الأزهر
» نيابة الغردقة تعدم 4 أطنان لحوم وأسماك لعدم صلاحيتها
» بالفيديو.. الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في موسم 2019
» النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس
» قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الجديد
» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة
» روسيا: نمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي
» بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان