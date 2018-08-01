السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب مساء اليوم، الأربعاء، في شقة سكنية، بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة، دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة، يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية ملك "ش . ف" بقرية دمرو التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق، وتم محاصرة النيران من الاتجاهات قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين من الفحص اشتعال النيران نتيجة تسريب في أسطوانة غاز.

تحرّر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه ومعرفة أسباب اشتعال النيران وتحديد حجم الخسائر.