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سيدة متوفاة سحبت 400 ألف من رصيدها في البريد

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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كشفت عمليات جرد دفاتر وبيانات العملاء بمكاتب البريد، عن مفاجأة من العيار الثقيل عقب اكتشاف سحب مبلغ 400 جنيه من حساب سيدة متوفاة بعد انتحال إحدى السيدات لصفتها.

بتشكيل فريق توصلت جهود ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات اليوم، الأربعاء، إلى قيام ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، بارتكاب الواقعة عن طريق تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أكثر من 400 ألف جنيه من رصيد حساب السيدة المتوفاة.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث إدارة شرطة البريد، قيام "سلوى.ا.م" 26 سنة، ربة منزل، "رجب.أ.م"، 28 سنة، عاطل، "محمد.أ.م"، 30 سنة، صاحب ورشة وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالتزوير فى محررات رسمية والنصب وانتحال المتهمة الأولى صفة إحدى السيدات، صاحبة حساب بمكتب البريد والمتوفاة بتاريخ 14 فبراير الماضى، وقيامهم بإجراء استخراج دفتر توفير بدل فاقد للحساب، بغرض الاستيلاء على رصيد الدفتر بمبلغ 444 ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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