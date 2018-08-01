  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
الفنان محمد شرف في سرير المرض

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

حمدي عبدالرحمن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة

اجيري

أول تصريح لـ«أجيري» فور تعاقده على تدريب المنتخب

تعرف على الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة

تعرف على الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة

صلاح وماني

بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

محمد البرادعي

«البرادعي»: لا بد من الحوار مع الجميع بلا استثناء

مصر والكويت

مصر ترد على تورط جامعاتها في «الشهادات المزورة» بالكويت

أردوغان وترامب

«أردوغان» يهاجم «ترامب»: نرفض لغة التهديد

«فرحات»:

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

آخر الأخبار

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات
الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ننشر أرقام وزارة المالية لسداد الضريبة العقارية

#

"جبالي" رئيسًا للدستورية خلفًا لـ"عبد الرازق"

#

جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا خلفا لعبد الرزاق

#

«الدستورية» لم تحسم جنسية «تيران وصنافير»

المحكمة الدستورية

فرض

محمد نور فرحات

الضريبة العقارية

أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، على عدم دستورية الضريبة العقارية التي تريد الحكومة تحصيلها من الشقق السكنية، باعتبار أن الضرائب لا تفرض على مال متجدد او معاملة جارية بل على أصل ثابت.

وكتب « فرحات» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« قولا واحدا ، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا».

وأوضح :« لمزيد من الإيضاح حول عدم دستورية الضريبة العقارية ، أنه من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993 : لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه».

وتابعت المحكمة في حكمها:« ومن أجل ذلك كان الدخل - باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذي يشكل - على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه».

وأضاف: وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الأهلي يوقع عقود الرعاية مع صلة
» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة
» حبس مسئول بنادي الزمالك لاتجاره في العملة
» تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي
» الأهلي يُنهي إجراءات عقد «سعد سمير»
» تدشين خط بحري مباشر بين قطر والمغرب
» «البورصة» تربح 3.6 مليار جنيه
» «مضوي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي
» بالصور.. مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعي في الغربية
» «صلاح» يتفوق على «ميسي» في استفتاء أفضل لاعب
» سيدة متوفاة سحبت 400 ألف من رصيدها في البريد

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان