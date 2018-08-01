» الأهلي يُنهي إجراءات عقد «سعد سمير»

01 أغسطس 2018 - 05:42 م

أنهى محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإجراءات الخاصة بالعقد الجديد لـ«سعد سمير»، مدافع الفريق، لأربع سنوات قادمة.

وأشاد «يوسف» بالسلوك الرائع لمدافع الأهلي، ورغبته الشديدة في استكمال مسيرته الكروية مع الأهلي، وقيامه بالتوقيع على عقده الجديد دون أي شروط.

وقال المدرب العام، إن سعد سمير من اللاعبين المتميزين داخل الملعب وخارجه، ولم يسبق أن افتعل مشكلة طوال مسيرته مع النادي، ويعد نموذجًا يحتذى به.

وأشار إلى أن المفاوضات مع مُدافع الأهلي حول بنود عقده لم تستغرق وقتًا طويلا، بعدما قام اللاعب بالتوقيع على «بياض»، منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ولم يتحدث في أي تفاصيل خاصة بالعقد، مشددًا على أن هذا الموقف له أثره الإيجابي من جانب لجنة الكرة، حيث تم تقديره بالشكل الذي يعكس ما قام به «سعد».

وشدد «يوسف» على أن سعد سمير يعد من اللاعبين الذين يمثلون الركائز الأساسية في الفريق، ومشهودٌ له بالالتزام الأخلاقي، وحبّه للنادي وجماهيره، وأنه رفض الإغراءات التي تعرض لها، وتمسك بالبقاء في الأهلي.