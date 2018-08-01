تعرف على الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة

01 أغسطس 2018 - 05:27 م

«يديعوت»: إسرائيل تعتمد على «ملادينوف» وحماس تفتح له الأبواب ولديه خط ساخن مع المصريين



عبر عمل مكثف مع القاهرة نجح في منع انفجار بين إسرائيل وحماس

بلور مع مصر برنامجًا لتوفير العمل للشباب في غزة يتضمن تحسين ظروف المعيشية وخدمات الكهرباء والمياه النظيفة والصرف

تحت عنوان: "الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة"، أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرًا مطولاً عن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام، قائلة: "في إسرائيل يعتمدون عليه، وحماس تفتح له الأبواب، أما مصر فلديها خط ساخن معها".

وأضافت: "بهدوء شديد تحول ملادينوف إلى أحد أكبر الوسطاء تأثيرًا في المنطقة، إذا ما قارناه بمن سبقه من الشخصيات التي حاولت تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى عاتق الرجل ألقيت مسؤولية مصيرية؛ ألا وهي منع الحرب بين إسرائيل وحماس وإعمار قطاع غزة".

وواصلت: "منذ بدء مسيرات العودة الفلسطينية على الحدود مع القطاع وإرهاب الطائرات بدون طيار والبالونات، كان ملادينوف شخصية محورية تحاول منع الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، وعلى الأقل نجح الرجل مرتين بالعمل الدبلوماسي المكثف مع المصريين في الوساطة بين إسرائيل وحماس ومنع حدوث الانفجار، حماس رفعت سماعة الهاتف وتحدثت مع المبعوث الأممي، الذي سارع بالتوجه إلى تل أبيب مطالبًا بوقف للنار".

واستكملت: "هناك إجماع في إسرائيل على أن الرجل هو المبعوث الأكثر حيوية للأمم المتحدة منذ سنوات عديدة، في وقت نظرت إليه إسرائيل للمبعوثين الأمميين السابقين بحذر وتشكك".

وأشارت إلى أن "ملادينوف عمل مندوبًا للمنظمة الدولية بالعراق وكان وزيرًا للخارجية والدفاع في بلغاريا، وقد تمكن من كسب ثقة حركة حماس، ولهذا لاعجب في أنه مع كل تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل، تسارع الحركة الفلسطينية بالتوجه إليه وكذلك إلى مصر لكي تقدم مقترحاتها لوقف النار".

ولفتت إلى أنه "في غزة ينظرون لملادينوف على أنه أحد أبناء القطاع، فما أكثر اللقاءات بينه وبين إسماعيل هنية القيادي الحمساوي وباقي مسؤولي الحركة، والقيادة السياسية للأخيرة تنظر إليه بعين الاحترام والتبجيل وتثمن عمله وتعتمد عليه، الرجل لديه خط ساخن مع المصريين، وهو أقام منظومة علاقات ممتازة كذلك مع اللواء احتياط يوآف موردخاي، منشق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية".

وذكرت أن "المبعوث الأممي معروف باتصالاته الكثيرة مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ورئيس مجلس الامن القومي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ناداف ارجمن، ومؤخرا التقي مرتين مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير التعليم نفتالي بينت، إسرائيل ترى في ملادينوف الرجل الذي يستطيع رغم كل الصعوبات، أن يجد الصيغة التي تفرض التهدئة".

واستطردت: "كذلك الأمريكيون يقدرون نشاط الرجل، وفريق السلام التابع لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يجرى دائما اتصالات معه وذلك فيما يتعلق بإمكانية تحقيق خطة السلام، والتي من الواضح أنها تضع غزة على رأس الأولويات".

وأوضحت أنه في "العام الماضي، نجح ملادينوف في بلورة آلية من أجل استيعاب أموال الدول المانحة لتمويل مشاريع في قطاع غزة، هذه المشاريع هي التي رفض محمود عباس -رئيس السلطة الفلسطينية- أن يتحمل المسؤولية عن تنفيذها تتعلق بمجالات الإسكان وتحسين شبكة الكهرباء وإقامة مرافق لتحلية المياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، ورفع مستوى توزيع الغاز في القطاع وغيرها".

وقالت إن "من بين الدول التي وافقت على ضخ أموال ومبالغ ضخمة، الإمارات ودول سنية أخرى، ملادينوف بلور مع المصريين والسلطات المدنية في غزة برنامجا يوفر العمل للشباب في القطاع ويوفر لهم المستوى المادي الجيد، الفكرة هي أنه بمجرد أن ترى الجماهير تقدما وتحسنا في ظروفهم المعيشية والحصول على خدمات الكهرباء والمياه النظيفة، والصرف الحي وإيجاد فرص العمل، وقتها سيكون هناك تغيير حقيقي وأمل في المستقبل".

وتابع:ت" ملادينوف يعل مع مصر على تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتوازي مع عملية متعددة المراحل لنقل السيطرة في القطاع إلى السلطة الفلسطينية جنباً إلى جنب أيضًا مع إنجاح المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، هذا الأمر يتضمن كذلك اتصالات لإعادة المواطنين وجثث الجنود الإسرائيليين من غزة، واستخدام ميناء ليماسول القبرصي كميناء بضائع من أجل القطاع في مرحلة لاحقة".

وختمت الصحيفة تقريرها: "في إطار ما سبق، يستمر ملادينوف في طريقه، وفي إسرائيل يرون أن العالم كله مستعد أن يضع بيده ويعهد إليه بحل مشكلة غزة، في وقت تثق به كل من إدارة ترامب وإسرائيل وحماس ودول الخليج وقبل كل هؤلاء مصر التي تعتبر اللاعب المركزي والأهم جدًا، لقد حظي الرجل بتقدير شديد أيضًا في الاتحاد الأوروبي، ويصفونه في تل أبيب بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب".