«البرادعي»: لا بد من الحوار مع الجميع بلا استثناء

01 أغسطس 2018 - 04:55 م

دعا الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية، كافة فصائل المجتمع إلى التوافق الوطني من خلال الحوار معًا وتصفية الخلافات والاتفاق على بناء ديمقراطي حقيقي.

وأوضح نائب رئيس الجمهورية السابق، أنه بدون حوار وضمانات الحرية والكرامة الإنسانية لن يكون هناك تقدم في أي مجال وسنظل ندور في حلقة مفرغة.

وكتب «البرادعي» في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« التوافق الوطنى يعنى نضج وشجاعة كافة فصائل المجتمع بدون إستثناء على الحوار معا لتصفية الخلافات والاتفاق على بناء ديمقراطي حقيقي يضمن الحرية والكرامة لكل انسان.التوافق الوطنى هو مفتاح الاستقرار ولا تقدم فى أى مجال بدونه.يجب أن نفهم هذا كما فهم غيرنا ونتوقف عن الدوران فى حلقة مفرغة».

وكان «البرادعي» قال في تغريدات أمس وأول أمس، إنه يزداد يقينًا كل يوم أن لم الشمل والتسامح وليس الإنتقام وشيطنة الآخر هما السبيل الوحيد لمستقبل واعد ومجتمع فى سلام مع نفسه.

وكتب أيضًا :« أمامنا خيارين لا ثالث لهما: 1- التوصل الى ما يجمعنا فى إطار تعددية قائمة على عدالة تصالحية وتوافق وطنى على القيم الأساسية وفى مقدمتها الكرامة الانسانية و علاقة الدين بالدولة 2- الاستمرار فى الفُرقة والانقسام فى إطار علاقة صفرية إنتقامية يخسر فيها الجميع ونسير من سئ الى أسوأ».