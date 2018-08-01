» «مضوي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي

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المصريون

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الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خير الدين مضوي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من عمر الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى..

حراسة المرمى .. عصام الحضرى – محمد فوزى – محمد مجدى

خط الدفاع .. علاء عبد العظيم – طارق طه – محمد هاشم -أحمد أيمن – محمود متولى – ريتشارد بافور

خط الوسط .. حسنى عبدربه – نادر رمضان – كريم بامبو – محمد صادق -لسعد الجزيرى - وجيه عبد الحكيم - محمد الضرف - محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم.. شكرى نجيب - كريستوفر ميندوجا.


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