» بالصور.. مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعي في الغربية

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مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعى فى الغربية
مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعى فى الغربية

محمد عبدالناصر

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سائق

جرار زراعى

سمنود

مشرحة

لقى سائق مصرعه اليوم، الأربعاء، تحت عجلات جرار زراعي بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ أهالي قرية ميت عساس، بمصرع سائق يدعى "م . ج"، 46 عامًا تحت عجلات جرار زراعي خاص بنقل القمامة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



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