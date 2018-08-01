» مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء

01 أغسطس 2018 - 02:55 م

أعلنت شركة مصر للطيران طرح العديد من العروض الترويجية على رحلاتها المتجهة من القاهرة والإسكندرية إلى بعض وجهاتها في الدول العربية .

وأكدت الشركة فى بيان لها أنه يمكن للعملاء السفر من الإسكندرية إلى كل من الدمام بأسعار تبدأ من 2784 جنيهًا للدرجة السياحية و9865 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال وإلي الرياض بأسعار تبدأ من 8865 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال، على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 15 أغسطس الحالي والسفر ممتد حتى 31 ديسمبر المقبل.

كما تقدم مصرللطيران ايضا تخفيضا على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بغداد حيث تبدأ أسعار التذاكر من 4314 جنيها للدرجة السياحية و8650 جنيها لدرجة رجال الأعمال على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 15 أغسطس الحالي والسفر حتى 15 أكتوبر القادم. هذا فضلا عن رحلات القاهرة إلى عمان حيث تبدأ أسعار التذاكر من 10591 جنيها لدرجة رجال الأعمال وشراء التذاكر ممتد حتى 15 أغسطس الحالي والسفر متاح حتى 31 ديسمبر القادم .