» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان

01 أغسطس 2018 - 02:35 م

رد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن سرقته رسالة الدكتوراه الخاصة قائلاً: "كلام عبثي"، لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف "شاهين" في لقاء خاص لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أن رسالة الدكتوراه الخاصة به استغرقت ما يقرب 8 ساعات متواصلة، وناقشه خلالها مجموعة من العلماء الكبار الذين لهم اسمهم الكبير في جامعة الأزهر، مشددًا على أن شائعات سرقة الدكتوراه روجها أعضاء من جماعة الإخوان.

و أوضح شاهين أنه أخذ رسالته من جامعة الأزهر رغمًا عن بعض الأشخاص الموجودين في الجامعة المنتمين إلى جماعة الإخوان، حسب قوله.

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