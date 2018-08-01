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تعليق الحكومة على منح طلاب كويتيين شهادات جامعية مزورة

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وكالات : حنان حمدتو

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نفى مركز معلومات مجلس الوزراء صحة ما تردد حول منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتأكد من المعلومات المنتشرة على المواقع الإخبارية .

وأكد المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وشددت الوزارة على صحة كل الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.


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