بالفيديو.. سيدة لوزير الداخلية: "حقي في رقبتك"

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لسائق "توك توك" يقوم بسرقة سيدة في وضح النهار.

وروت السيدة المعتدي عليها وتدعى "مني" تفاصيل الواقعة  خلال برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، قائلة إنها لم تشعر بأمان، موضحة أنها مريضة، واعتقدت أن "الشنطة" التي كانت تحملها اصطدمت بـ"التوك توك"، معقبة: "أنا خايفة من كل حاجة دلوقتي، أنا عايزة أحس بالأمان في بلدي".

وأوضحت أن هذه الحادثة وقعت في منطقة مدينة نصر، ومعها رقم المحضر، وحتى الآن لم يحدث أي تطورات رغم تسليم الجهات الأمنية فيديو واضح لهؤلاء الشباب، معقبة: "حقي في رقبة وزير الداخلية".

ومن جهته عقب الإبراشي علي الواقعة قائلا:" إنه يثق في أن الشرطة عندما ترى هذا الفيديو ستبحث عن المتهمين ويتم القبض على الجناة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاعل جيدا مع مثل هذه الحالات.

شاهد  الفيديو...

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