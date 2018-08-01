» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية

01 أغسطس 2018 - 02:11 م

أكد المرشح البرلماني المهندس مايكل ميخايل أن مشاركته في الانتخابات البرلمانية كانت مهمة للتأكيد على دور الشباب لبناء مستقبل لبنان و المحافظة على حاضرها.

وأشار إلي أن التهكم على مشاركته في الانتخابات واتهامه بأنه ضل طريقه تؤكد أن النظرة إلى الشباب وقدرتهم علي إحداث فرق في مجريات الأمور ما زالت متأخرة.

ومايكل ميخايل مهندس معماري يدرس لطلبة الجامعة الهندسة المعمارية وأكد أنه بالرغم من فشله في الانتخابات إلا أنها سيعمل جاهدًا لخدمة الشباب ووطنه.

يذكر أنه قد تم تأخير إجراء الانتخابات لمدة 5 أعوام والتي كان من المقرر أن تجري في عام 2013 ولكن للفشل في عملية انتخاب رئيس جديد، قام مجلس النواب بالتمديد لنفسه حتى 2018.