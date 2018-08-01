ماسبيرو .. حكايات وأسرار

01 أغسطس 2018 - 01:53 م

• كشفت مصادرنا المطلعة أن رشا نبيل سوف تعود من جديد خلال أيام لتقديم برنامج " مصر النهاردة " مع زميليها ريهام الديب وأحمد سمير . وأوضحت المصادر أن خيرى رمضان لن يعود لتقديم البرنامج مرة آخرى لعدة أسباب أهمها حالة الغضب الشديدة التى انتابت الرئيس السيسى من خيرى ، حيث كان الرئيس يشاهد – بالصدفة – الحلقة التى أذيعت فى بداية الأسبوع الماضى وهاجم فيها خيرى الحكومة بسبب اصرارها على زيادة أسعار الغاز للمنازل فى الوقت الذى يتحدث فيه كبار المسئولين فى الدولة عن الإكتشافات الجديدة فى حقول الغاز وهو الأمر الذى أغضب الرئيس بشدة وطالب بألا يظهر على الشاشة أى مذيع أو مذيعة وهو يتحدث عن أى قضية دون أن تكون لديه دراية كافية بكل أبعادها وتداعياتها . وقد اعتبر المسئولون فى ماسبيرو والشركات الراعية للبرنامج مطالبة الرئيس بمثابة الضوء الأخضر لإبعاد خيرى عن البرنامج خاصة أن له واقعة آخرى تسببت فى اثارة الرأى العام عندما تحدث بطريقة غير لائقة عن تردى الأحوال المعيشية لزوجات ضباط الشرطة وإعلانه أن زوجة أحد الضباط أرسلت له رسالة تؤكد فيها استعدادها للعمل كخادمة فى البيوت لتحسين مستوى أسرتها المادى .











• لا حديث للكثيرون داخل مبنى ماسبيرو إلا عن حركة التغييرات القادمة فى الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام خاصة بعد صدور القوانين الجديدة من مجلس النواب . فى هذا السياق ، كشفت مصادر مطلعة أن حركة التغييرات داخل المجلس الأعلى والهيئة الوطنية لن تتم إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقوانين الجديدة والتى حددها القانون بفترة ثلاثة أشهر ، وأكد المصدر أنه من الناحية القانونية فإن اللائحة التنفيذية تعد آلية التشريع الفرعى بعد الدستور والقانون، وتضم اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب دون تعديل فيها أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليها . ومن المنتظر أن يتم فور الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية إرسالها الى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ثم نشرها فى الجريدة الرسمية وبعدها يصبح القانون ساريا ومطبقاً بالفعل . الجدير بالذكر أنه بعد التصديق على القوانين الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية سيكون التغيير فى الهيئات الإعلامية حتميا حيث أن التعديلات الجديدة تتضمن تقليل عدد أعضاء الهيئة أو المجلس الأعلى من 13 إلى 9 أعضاء فقط .









• مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ، رفض نفى أو تأكيد الأخبار التى يتم تداولها داخل ماسبيرو عن قرب توليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام فى حركة التغييرات المرتقبة خلفاً لحسين زين رئيس الهيئة الحالى . لاشين يكتفى بالرد على كل من يسأله عن هذا الأمر بقوله : " انسوا الكلام ده " !!! .









• فى الوقت الذى أدلى فيه د. محمد معيط وزير المالية بتصريح قال فيه : " أقسم بالله فيه ناس بتروح تمضى وتروح " ، تلقى مجلس الوزراء شكوى من أحد العاملين بقطاع الأخبار بماسبيرو كشف فيها أن هناك الكثير من الادارات فى القطاع لايوجد لها أعمال تتم اذاعتها ، ولذلك لا يلتزم الكثير من العاملين بالحضور للمبنى أو الحضور والإنصراف سريعا لعدم وجود أعمال يقومون بها ، وهو ما اعتبره مقدم الشكوى اهداراً للمال العام لأن هؤلاء يحصلون على مخصصاتهم كامله ولا أحد يستطيع خصم أى جنيه منهم . من جانبه قام مجلس الوزراء بارسال الشكوى الى عمرو الشناوى رئيس قطاع الأخبار للتحقيق فيها فقام بإصدار تعليمات الى جميع الادارات المركزية لارسالها للادارات العامه لكى يتم التحقق من وجود العاملين فى عملهم وكتابة تقرير يومى عن كل من يعمل وما قام به فى " شيفتاته ".







