الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

01 أغسطس 2018 - 01:43 م

استنكر المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة السابق هجوم عدد من جماعة الإخوان وإظهار الشماتة في موت الفنانة الراحلة " هياتم".

وقال أبو هاشم علي صفحته علي الفيس بوك لا أدرى لماذا يُنْشِبُ نَفَرٌ من الإخوان أظفارهم في الصخر يُناضلون ـ جَهْدَهم ـ ليُثبتوا أن الفنانة الراحلة هياتم في النار كأنما ذلك هو منتهى غاياتهم و أسمى أمانيهم !

وتساءل أفإن أدخلوها النار بلغوا المُنى فعاد مرسى و جاءت القُدْسُ إليهم على أقدامها تمشى و استعادوا الخِلافة على طبقٍ من الذهب ؟ الخلافةَ الفاطميةَ أقصدُ ، هى مُبْتَغَاهم بالطبع !

وتابع قائلا : فيا من اطَّلَعوا على اللوح فعلِموا الغيبَ و ضمِنوا لأنفسهم براءةً من النار أنهم بلا ذنبٍ فأمسك كل واحدٍ حجرًا ليقذفها ، تقولون : إنها رَقَصَتْ ، فهل سَلِمتم ـ أنتم ـ من الرقصِ على المذاهب الأربعة ؟ إنها لم تَدّعِ الرقص وفقًا لأحكام الدين و الشرعِ ، و لم ترقصْ بملهىً كَتَبَتْ على واجهته أن "الإسلام هو الحلُّ" ، و لم تخدعْنا لترتدى النقاب نهارًا و بدلة الرقص آخر الليلِ ، كسبت قوتها من الرقص و لم تقبض المال ثمنًا على القتل أو غُلُولًا من الدين ، لم تُحَلِّل و لم تُحَرِّم و لم تُفْتِ الناس تدليسًا أو بغير علمٍ ، لم ترقص لإيران و بريطانيا و مِنَ البلدان ما لا نعلم ، كلكم هياتم و حسابُها و حسابُكم عند من يعلم الغيب و ما تُخفِى الصدور .

وطالب الإخوان بمحاسبة أنفسهم قبل أن تُحاسِبوا الأموات في قبورهم ، فإن كان لكم شبهة حقٍّ في محاسبة الأحياء فليس لكم على الأموات من سبيلٍ ، إنهم بين يَدَىْ غفورٍ رحيم ، فقط ادعوا لهم بالمغفرة ليغفر الله لكم .

واستطرد أبو هاشم : بأىِّ حقٍّ و بأىِّ سُلطانٍ تَدُسُّون أُنُوفكم فيما لكم و فيما ليس لكم بل حتى فيما اختص به الله ذاتَه العليا من أمور التنزيه و الربوبية ، من أنتم ؟ أبَشرٌ أمثالُنا أم أنصافُ آلهةٍ أم آلهةٌ عَوَالٍ ؟ فإن كنتم بَشرًا مثلنا فاستحوا على أنفسكم ذلك الكبر و تلك الغطرسة ، و إن ادَّعَيتم غير ذلك فإن إلهنا إلهٌ واحدٌ رب السماوات و الأراضينَ و نحن له ـ لا لكم ـ عابدون .

واختتم حديثه قائلا : إن التكبر و الغَطرسة و غَلَاظة القلب و تَدَنِّى الخُلق و الجَاهِزية المُسْتَدَامةِ للبّغْىِ و العدوان بالإضافة إلى الجهل و الغباء و التخلف ـ كل هذا يجعلُنى أُعِيد النظر و التقييم في الكثير من الجرائم التي أشارتْ أصابع الاتهام إليكم .. والتي لا زلتم تُنكِرون اقترافها سعيًا لاستظهار وجه الحقيقة و توثيق أدلة الإثبات أو النفىِّ فيها.

كما وجه الدعوة لمن يَحْمِلُ دليلًا أو بَيِّنَةً تفيد في إزالة اللثام عن أي جريمةٍ نُسبتْ إلى هؤلاء أن يبادر إلى الاتصالِ بنا تمهيدًا لتوثيقها للتاريخ أولًا ثم لتقديم الصالح منها إلى الجهات المُختصَّة وفقًا للقوانين الدولية و المحلية .

يذكر أن الفنانة هياتم قد رحلت عن عالمنا الجمعة الماضية عن عمر ناهز 69 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت، قبل وفاتها بيوم للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة عقب ظهر الجمعة.