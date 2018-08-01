» عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك

01 أغسطس 2018 - 01:36 م

خرج الإعلامي عمرو أديب عن صمته بعدما تعادل الزمالك بالأمس أمام نظيره بتروجت في أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي على "تويتر": "يعنى يا ربى من أولها كده تعادل.. مدرب جديد ولعيبه جديدة وفانلات جديدة لكن نفس الفصول البايخة القديمة نفسي أفهم أيه المشكلة ليه الحال ما بيتعدلش نفس السلبية نفس المشاكل أتحدى حد يقولى إحنا ليه مبنتقدمش خالص تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع".

جدير بالذكر أن الزمالك قدم مستوى متوسطًا أمام نظيره بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهم بالأمس على استاد الجيش بالسويس.