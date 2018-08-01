  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:00 م
بحث متقدم
هجوم مستشار مرسي علي " مكملين" يثير عاصفة جدل

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

محمد صلاح

مفاجأة.. الريال يجهز عرضًا ضخما لـ"صلاح"

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

علياء عساف

اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

صورة الخبر

بعد إجراءات التقشف.. الطبقة الوسطي مهددة بالانقراض

شاهد..

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

آخر الأخبار

الإعلامي وائل الإبراشي
الابراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد .. مشجع يتحرش بمذيعة ويفر هاربًا

#

إنتصار لـ"الإبراشي": "أنت غيران مني"

#

سؤال من الإبراشي يضع أستاذا جامعيا في ورطة

#

الإبراشي لضيفه: "أنت تتغذى على لحم الراقصات"

دريم

الإبراشي

سائق

الجيرة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لسائق يقوم بتصرفات عنيفة وغريبة في منطقة المهندسين بالجيزة.

وقال مجدي مالك، شاهد عيان على الواقعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية: "إن هذا السائق كان يمر في الشارع، فكانت هناك سيارة قادمة أمامه، فحاول أن يمر منها، وبالفعل مر، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق الآخر فنزل من السيارة حاملا "كوريك" السيارة وكسر سيارة الرجل الذي كان قادما من الجهة الأخرى.

ولفت شاهد العيان، إلى أن هذا السائق، وضع الرجل الآخر على "كبود" السيارة وسار به مسافة مائة متر، وكان يصرخ، ولكنه وجد الطريق مسدودًا، فاصطدم بثلاثة سيارات أخرى، وتجمهرت الناس عليه وقاموا بضربه.

وعلق الإبراشي على الواقعة قائلا إن الناس يجب أن تأخذ حقها بالقانون، بدلا من "البلطجة"، ومن يقوم بالبلطجة سيجد بلطجة أخرى مقابلة.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية
» سؤال محرج من "الإبراشي" لضيفه على الهواء
» عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك
» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات
» «جروس» غاضب من مستوى لاعبي الزمالك
» موعظة الناس فى المنام زيادة في العلم
» الدنمارك تبدأ حظر المنتقبات فى الأماكن العامة
» ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية
» اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان