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«جروس» غاضب من مستوى لاعبي الزمالك

الرياضة

جروس
جروس

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الرشاد

موعظة

أبدى السويسرى جروس، المدير الفني للزمالك، غضبه الشديد من مستوى لاعبي فريقه عقب التعادل مع بتروجت بدون أهداف في افتتاح مباريات مسابقة الدوري.

وعقب انتهاء اللقاء أبدى جروس عدم رضاه عن أداء لاعبى الزمالك أمام بتروجت لكنه أشاد في الوقت نفسه بمحمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى الذى أنقذ فريقه من تلقى عدة أهداف كانت كفيلة بخسارة اللقاء بدلاً من التعادل.

كما أشاد المدرب السويسرى بمحمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بعد تقديمه أداء متميزًا، وبذله مجهودًا كبيرًا طوال المباراة لكن غاب عنه التوفيق في تسجيل الأهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

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