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"صناع الخير": إجراء 250 عملية زرع قرنية بتكلفة 8 ملايين جنيه

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زراعة القرنية
زراعة القرنية

أمينة عبد العال

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القرنية

زرع القرنية

صناع الخير

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة موسعة في جميع محافظات الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار عمليات زرع القرنية التي تضم مئات المرضى من مختلف الأعمار.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة أجرت حتى الآن ما يزيد على 50 عملية زرع قرنية بالمجان بتكلفة وصلت إلى مليون ونصف جنيه، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة وكذلك من خلال التبرع المباشر للمؤسسة لصالح مرضى العيون.

وأضاف زمزم أن المؤسسة تجري 20 عملية زرع قرنية أسبوعيا، ليصل عدد العمليات المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري لأكثر من 250 عملية بتكلفة إجمالية ستتخطى 8 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج بداية من الفحوصات وثمن استيراد القرنية ثم إجراء العملية وصرف العلاج ثم المتابعة الطبية لمدة 6 أشهر تتخطى 30 ألف جنيه للمريض الواحد.

وعن شروط صناع الخير لقبول حالات زرع القرنية، أوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمؤسسة أن استحقاق الحالة للدعم هو الشرط الأساسي والذي يتم التأكد منه من خلال بحث اجتماعي وآخر ميداني، وكذلك عدم شمول المريض بمظلة التأمين الصحي، أي العاملين بالدولة، ومطابقة حالة المريض للمعايير الطبية لإجراء العملية والتي يحددها الطبيب المختص، مؤكدا أن الفترة الزمنية بين الكشف والفحوصات وإجراء العملية لا تتخطى 10 أيام.

وأضاف عبد الفتاح أن المؤسسة وضعت شروطا صارمة لمواصفات مراكز جراحات العيون المتعاقد معها لإجراء تلك العمليات لضمان حصول المريض على أفضل خدمة طبية وضمان ارتفاع معدلات نجاح العمليات، مشيرا إلى أن فريق المؤسسة أيضا تم تدريبه بشكل احترافي على التواصل مع الحالات وإجراء الأبحاث اللازمة ومتابعة حصول كل مريض مستحق على الخدمة في وقت قياسي، وكذلك متابعة المرضى بعد إجراء العملية للتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة وعدم تعرضهم لأى مضاعفات.

وقال مدير مؤسسة صناع الخير إن الحالات التي تحتاج أي جراحات أو علاج قبل إجراء زرع القرنية، كعمليات إصلاح الجفون أو مشكلات العيون التي يمكن أن تؤثر على نتيجة العملية، يتم اتخاذ اللازم تجاهها فورا بتكلفة إضافية تتحملها المؤسسة أيضا، لافتا إلى أن المؤسسة انتهت بالكامل من قوائم انتظار جراحات القرنية الخاصة بمبادرة "عنيك في عنينا".

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد أطلقت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى مطلع العام الجاري برعاية مجلس الوزراء، وتأتي تلك المبادرة للقضاء على قوائم انتظار عمليات زرع القرنية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، وبيت الزكاة والصدقات المصري، وعدد من المتبرعين الداعمين للمؤسسة.

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