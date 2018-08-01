  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

صورة الخبر

بعد إجراءات التقشف.. الطبقة الوسطي مهددة بالانقراض

علياء عساف

اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

مجازر دمياط: ذبح الأضاحي مجانًا

تعرف على زيادة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

ترامب

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

العجان

رسالة مؤثرة من «العجان» لجماهير الزمالك

وزير الخارجية البريطاني وزوجته

بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية البريطاني مع زوجته

100 تأشيرة حج لأعضاء نقابة الصحفيين

آخر الأخبار

الحج
الحج

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

جمال عبد الرحيم : هل تستقيل رئيسة تمريض "الحسين" بعد حادث الحريق؟

#

مجلس النقابة بالكامل يعترض على قانون الصحافة

#

«أبوالسعود» يتقدم باستقالته من مجلس «الصحفيين»

#

عبد القدوس: 10 % يتناولون المخدرات من المصريين

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، المشرف على لجنة الحج والعمرة، أن النقيب عبد المحسن سلامة حصل على 100 تأشيرة حج للنقابة من السفير السعودي بالقاهرة، وذلك فى إطار ما تقدمه النقابة من خدمات للزملاء الصحفيين، وأسرهم.

وأشار الزناتى إلى أن لجنة الحج والعمرة سوف تتلقى طلبات الزملاء الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد الخميس وحتى الأحد المقبل، على أن يتم إجراء قرعة علنية يوم الاثنين حال زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مع استبعاد أسماء الزملاء الذين استفادوا بالحصول على التأشيرات العامين الماضيين.

وأوضح المشرف على لجنة الحج والعمرة أنه سيتم السماح للزملاء بالتنازل عن التأشيرة للوالد، أو الوالدة فقط، مع السماح للزميلة المتزوجة، التي لم تتجاوز الخمس وأربعين من عمرها، أن يكون برفقتها الزوج كمحرم لها، وأن هذه ستكون الحالة الوحيدة التى سيسمح لها بالزميلة بالحصول على تأشيرة لمرافق لها.

وقال الزناتى: سيتم إخطار الزملاء بالشروط والأوراق المطلوبة فور ورودها من السفارة السعودية للحصول على التأشيرة والسفر لأداء فريضة الحج، مشيًرا إلى أن الطلبات يتم تقديمها بالدور الأول مرفقًا بها صورة من كارنيه النقابة وجواز السفر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية
» اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة
» الحكومة ترد على إصدار ورقتي نقد فئة 500 و1000 جنيه
» معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب
» الملا: زيادة مرتقبة لفرص الاستثمار للبحث عن البترول
» 100 تأشيرة حج لأعضاء نقابة الصحفيين
» توسع خسائر النفط الأمريكي بعد أكبر انخفاض شهرى
» اليوم.. ثلاث مباريات بمسابقة الدوري الممتاز
» "التضامن" تعلن عن موعد مغادرة أولى رحلات الحجاج
» القبض على القبطى قاتل أسرته
» قائد الحرس الإيرانى: الشعب لن يسمح بلقاء الشيطان ترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان