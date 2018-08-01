» "التضامن" تعلن عن موعد مغادرة أولى رحلات الحجاج

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وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الصحة

حجاج

وزارة التضامن الاجتماعى

جمعيات أهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يوم الخميس هو موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية وسيكون من مطار القاهرة الدولي، متجهين إلى المدينة المنورة، والبالغ عددهم 700 حاج، يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط .

ويتوالى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14 أغسطس، من مطارات القاهرة، وبرج العرب، والغردقة، والأقصر، وأسوان.

ووجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمتهم، بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقلهم إلى الفنادق، وتسكينهم وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى.

فيما أكد أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن سفر أول أفواج الحجاج والذي يبلغ عددهم 700 حاج الخميس المقبل للمدينة المنورة ثم بعد ذلك إلى مكة المكرمة تمهيدا لتأدية مناسك الحج ينقسمون إلى 454 من محافظة الجيزة، و178 من دمياط، ثم تليها خروج الأفواج يوم الجمعة بعدد 357 من المنوفية، و90 من بورسعيد، و89 من الدقهلية، و96 من المنوفية، ثم يوم السبت 4 أغسطس بواقع 321 من محافظة القاهرة، و98 من الجيزة، و134 من الإسماعيلية، و86 من السويس.

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