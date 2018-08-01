تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

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النظام السوري

الاغنام

تسريبات

الاجئين

3 ملايين

كشفت تسريبات من داخل النظام السوري عن تجهيز النظام  لقائمة بـ3 ملايين مطلوب سوري يقيمون داخل وخارج البلاد بينهم 150 ألف ملف أمني لرجال أعمال.

كان اجتماعا ترأسه رئيس المخابرات الجوية اللواء جميل الحسن يوم الجمعة الماضي قد ضم 33 ضابطاً من أجهزة الاستخبارات لشرح آلية التعامل مع المرحلة المقبلة عقب ما سماه "الانتصارات" التي حققها "الجيش العربي السوري"، بحسب معلومات حصل عليها موقع "مراسل سوري".

وقال الحسن إن أكبر العقبات التي كانت تهدد حكم النظام هي "درعا" و"ريف دمشق" لأنهما تشكلان عمق البلاد، مشيرًا إلى صعوبة استرداد إدلب بسبب التواجد التركي بداخلها.

وأشار إلى أنهم أعدوا قائمة لـ 3 ملايين مطلوب من داخل البلاد وخارجها وتضم 150 ألف رجل أعمال متورطين بتمويل "الإرهاب"، مضيفًا: "سنحاسب مَن تورط بالقول أو الفعل أو حتى السكوت".

وبحسب المصدر فإن الحسن قال عن عودة اللاجئين إلى داخل سوريا: "سنعاملهم كالأغنام ونتخلص من التالف منهم ونترك الصالح، والمطلوبون منهم متهمون بدعم الإرهاب، وسوريا بعد 8 سنوات لن تقبل تواجُد خلايا سرطانية بداخلها، 10 ملايين مطيعون أفضل من 30 مليون مخرب".

كانت أجهزة استخبارات النظام منذ استعادة الغوطة الشرقية ودرعا بدعم روسي مكثف، قد بدأت بالكشف عن مصير المعتقلين منذ 6 أو 5 سنوات في سجونها، حيث تقوم بتعديل حالتهم في السجل المدني وتسجلهم كوفيات، في خطوة تدل على أن النظام عازم على طي ملف المعتقلين.

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