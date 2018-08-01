تعرف على زيادة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

01 أغسطس 2018 - 11:18 ص

كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن الزيادة المرتقبة لأسعار اللحوم ابتداء من الأسبوع المقبل لافتة إلى أن نسبة الزيادة سوف تتراوح بين 4 و7%، ويأتي هذا الأرتفاع ضمن الاستعدادات لعيد الأضحي الذي يحين في 21 أغسطس المقبل.

وقال شلبي جابر، سكرتير الشعبة إن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 جنيهات في الكيلو، حيث سيصل سعر اللحم الضاني بين 135 إلى 150 جنيهًا مقابل 130 -140 جنيهًا للكيلو، وسيرتفع سعر اللحم الكندوز الصغير لما بين 130 و135 جنيهًا مقابل سعرها الحالي الذي يتراوح بين 125-130 جنيهًا للكيلو، فيما سيشهد سعر الجملي ثباتا عند السعر الحالي الذي يبلغ 110 جنيهات للكيلو، وفقًا لـ"المال".

فيما أوضح محمد شرف، نائب رئيس الشعبة، أن تغيير أسعار اللحوم يتوقف على حجم العرض والطلب، وأن حجم الإقبال الذي يبدأ قبل أيام من الموسم هو الذي سيعكس ذلك.