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محافظ الغربية عن ظهور الكوبرا: "كل البلاد فيها ثعابين"

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إكسترا نيوز

كوبرا

أحمد ضيف

رد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على ما أثير حول معاناة المحافظة من ظاهرة انتشار الثعابين، ومهاجمتها للمنازل والأهالي قائلاً: "كل البلاد فيها ثعابين".

وعن استغاثة أهالي قرية ميت عساس من انتشار الزواحف بالقرية نتيجة عدم تطهير المصرف منذ مدة طويلة، ومهاجمة ثعبان الكوبرا للمنازل، قال "ضيف": "لم يخطر بوجود أي ثعابين في أي قرية بالمحافظة".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتابع حالة قرية ميت عساس وفي حالة وجود أي مشكلة سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

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