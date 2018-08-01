  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

صورة الخبر

بعد إجراءات التقشف.. الطبقة الوسطي مهددة بالانقراض

علياء عساف

اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

مجازر دمياط: ذبح الأضاحي مجانًا

تعرف على زيادة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

ترامب

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

العجان

رسالة مؤثرة من «العجان» لجماهير الزمالك

وزير الخارجية البريطاني وزوجته

بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية البريطاني مع زوجته

شاهد..

تعليق "قصر العيني" على سرقة قرنية مريض

آخر الأخبار

الدكتور محمد أنور أستاذ طب جراحة العيون
الابراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«الأطباء»: انتزاع قرنية متوفى قصر العيني مخالف للقانون

#

الكشف عن أحدث طرق سرقة قرنية العين بالمستشفيات

#

سرقة عيني متوفى من مستشفي «قصر العينى»

#

عصابة تستدرج مصورًا وتستولى على متعلقاته

أمريكا

الاقتصاد

الصين

الصراع التجاري

السلع الصينية

عقب الدكتور محمد أنور أستاذ طب جراحة العيون، على واقعة سرقة "قرنية" مريض في مستشفى قصر العيني، قائلا: "القرنية نسيج وليست عضو كما هو شائع لدى البعض".

وأضاف "أنور" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" أن "القرنية" يتم أخذها بعد الوفاة، وحتى بعد الوفاة بـ24 ساعة.

وأوضح "أنور"، أنه يتم التبرع بالقرنية من أجل حالات الترقيع لدى بعض الأطفال المصابين بـ"العمى"، لافتا إلى أن هذا النسيج لا يصله أوعية دموعية وبالتالي لا ينتج عنها "دم" عند استئصالها من العين.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية
» اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة
» الحكومة ترد على إصدار ورقتي نقد فئة 500 و1000 جنيه
» معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب
» الملا: زيادة مرتقبة لفرص الاستثمار للبحث عن البترول
» 100 تأشيرة حج لأعضاء نقابة الصحفيين
» توسع خسائر النفط الأمريكي بعد أكبر انخفاض شهرى
» اليوم.. ثلاث مباريات بمسابقة الدوري الممتاز
» "التضامن" تعلن عن موعد مغادرة أولى رحلات الحجاج
» القبض على القبطى قاتل أسرته
» قائد الحرس الإيرانى: الشعب لن يسمح بلقاء الشيطان ترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان