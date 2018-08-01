تعليق "قصر العيني" على سرقة قرنية مريض

01 أغسطس 2018 - 10:49 ص

عقب الدكتور محمد أنور أستاذ طب جراحة العيون، على واقعة سرقة "قرنية" مريض في مستشفى قصر العيني، قائلا: "القرنية نسيج وليست عضو كما هو شائع لدى البعض".

وأضاف "أنور" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" أن "القرنية" يتم أخذها بعد الوفاة، وحتى بعد الوفاة بـ24 ساعة.

وأوضح "أنور"، أنه يتم التبرع بالقرنية من أجل حالات الترقيع لدى بعض الأطفال المصابين بـ"العمى"، لافتا إلى أن هذا النسيج لا يصله أوعية دموعية وبالتالي لا ينتج عنها "دم" عند استئصالها من العين.

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