بالفيديو.. "صلاح" يحقق أمنية طفل سوري

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نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، مقطع فيديو للاعب برفقة طفل سوري وعائلته، في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات "الريدز" للموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن الطفل البالغ من العمر 16 عامًا، ويدعى عمار حلبي، والذي يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، قد حصل على فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.

وذكر الموقع، أن صلاح أهدى عمار، قميصه والتقط معه عدة صور تذكارية.

وقال الطفل: "الجميع يحبون محمد صلاح وأريد أن أصبح مثله".

شاهد الفيديو..


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